Aktion Weihnachtsfreude sammelt wieder im Ried

Hilfe für bedürftige Familien: Das ist das Ziel der Aktion Weihnachtsfreude. Am Freitag, 11. November, sind die Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr wieder auf dem Ried-Parkplatz in Tettnang. Dort hoffen sie auf viele Weihnachtspakate und andere Hilfsgüter von Spendern.

Insgesamt sechs Sattelzüge sollen es am Ende nach allen Sammelaktionen sein, die nach Rumänien fahren sollen. Das teilt das Hilfswerk Hoffnung mit. Die Fahrer sind Ehrenamtliche, die die 60 Ziele in Rumänien anfahren. Die Fahrzeuge stellen Firmen als Spende.

Netzwerk betreut rund 3000 Kinder

Von 9.30 bis 16 Uhr werden die Ehrenamtlichen demnach am Parkplatz Ried stehen und die Gaben entgegennehmen. In dem Netzwerk christlicher Kindergärten betreut das Hilfswerk Hoffnung nach eigenen Angaben rund 3000 Kinder.

Da es um bedürftige Familien gehe, nennt das Hilfswerk als Beispiel für Spenden haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Zucker, Mehl, Reis oder haltbaren Käse oder Wurst, aber auch Honig, Kaba oder Gewürze. Ebenso gefragt sind Süßigkeiten, Hygieneartikel oder Spielzeug.

Was neben Nahrung und Hygieneartikeln gefragt ist

Dieses Jahr besteht laut dem Hilfswerk zusätzlich großer Bedarf an gut erhaltenen oder neuen Spielsachen und neuen Malstiften und Malblocks. Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Bettwäsche können zusätzlich abgegeben werden. Spender werden gebeten, diese in stabilen Säcken oder Kartons extra verpacken.