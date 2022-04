Aktion „Stadtradeln“ startet wieder: Tettnanger können sich ab sofort anmelden

Weitere Informationen gibt’s bei der Tourist Information sowie bei Bettina Weger, Sekretariat Tiefbau, unter Telefon 07542 / 51 02 51 sowie per E-Mail an

Radeln, Kilometer sammeln und Preise abräumen ist auch in diesem Jahr wieder die Devise bei der Aktion „Stadtradeln“. Tettnang ist bei der vom Land geförderten Aktion erneut dabei und ruft ab Samstag, 18. Juni, wieder dazu auf, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln.

Beim Stadtradeln geht es um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Aktion des Klima-Bündnis startet am 18. Juni. Dabei können sich Tettnanger vorab für die Teams anmelden und dann so viele Strecken wie möglich mit dem Fahrrad zurücklegen und dokumentieren. Dabei zählt der Weg zur Arbeit ebenso wie der Schulweg, die Strecke zum Einkaufen oder Radtouren in der Freizeit.

Allen Teilnehmenden winken Preise

Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr laut Pressemitteilung gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune in diesem Jahr noch spannender gestaltet: Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten, heißt es in der Ankündigung.

„Der Stadtradeln-Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender unserer Kommune“, so Bürgermeister Bruno Walter. „Wir zeigen gerne: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt uns in Tettnang am Herzen – so wie vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg“, teilt der Bürgermeister mit. Am Ende des Aktionszeitraums bis Freitag, 8. Juli, werden die aktivsten Teams auf der Stadt-Homepage bekanntgegeben. Auch gibt es in diesem Jahr als Anreiz zahlreiche Preise, die unter allen Teilnehmenden verlost werden.