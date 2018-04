Aktion in Tettnang: Museen machen gemeinsame Sache

An Museen hat Tettnang keinen Mangel. Das hat Kulturmanagerin Natascha Bruns nach ihrem Amtsantritt schnell festgestellt: „Inhaltlich lässt sich das gut verbinden, weil thematisch so viele Bereiche der Stadt abgedeckt sind.“ Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Idee zur Veranstaltungsreihe „Tettnang führt“ entstanden, einer Kooperation von Tettnanger Museen sowie Kunst- und Kulturschaffenden.

Mit den abendlichen Führungen sollen gerade auch die Besucher erreicht werden, die sonst möglicherweise keine Zeit für Führungen haben oder die einfach mal etwas anderes erleben möchten, sagt Natascha Bruns: „Es ist ein besonderes Format in nettem Rahmen mit Eventcharakter.“ Dieses sei mittlerweile erprobt. Neu sei, dass so viele Museen in Bezug auf dieses Format in diesem Umfang kooperierten.

Lange Laufzeit bis zum Herbst

Immerhin läuft die Aktion von Mai bis Oktober. In jedem Monat steht ein anderes Museum im Mittelpunkt. Angeboten werden jeweils zwei Führungen mit ein paar Tagen Differenz. Mit an Bord sind das Elektronikmuseum, die Städtische Galerie mit einer Ausstellung zum russischen Spielzeugdesign im Rahmen des Lebendigen Barockschlosses, das Neue Schloss, das Hopfengut No20 und das Montfort-Museum Tettnang. Etwas aus dem Rahmen fällt die Künstlergruppe Startup, die als privater Akteur im August Führungen in der städtischen Galerie anbieten. Im Zentrum stünden allerdings trotzdem die verschiedenen festen Einrichtungen in der Stadt, sagt Natascha Bruns.

Bruns: „Besser bündeln“

Zwar seien die verschiedenen Akteure durchaus im Gespräch gewesen, aber es gebe bisher keine übergreifenden Strukturen. Vor diesem Hintergrund, so Bruns, sei das Projekt zu verstehen: „Ich glaube, dass man das in Zukunft an einigen Stellen durchaus noch besser bündeln könnte. Das ist jetzt einfach mal ein erstes Experiment, wie gut das funktioniert.“

Auftakt ist im Elektronikmuseum Tettnang am Mittwoch, 2. Mai, um 18.30 Uhr mit einer Feierabendführung. Auf zwei Stockwerken gibt es laut dem Förderverein über 350 Exponate. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem Hersteller Saba, der auch in Friedrichshafen Geräte produziert hat. Zur russischen Spielzeug-Ausstellung wird es auch eine besondere zusätzliche Führung für Familien geben. Neben der Feierabendführung im Neuen Schloss gibt es auch noch eine Stadtführung zu zentralen Punkten Tettnangs. Die Feierabendführung im Hopfengut ist garniert mit einer Bierverkostung. Und der Schwerpunkt im Montfort-Museum liegt auf der Veränderung des Lebens in Tettnang im Wandel der Zeit.