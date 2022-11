Aktion Hoffnung sammelt Altkleider und Schuhe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kolpingsfamilien Tettnang, St. Columban Friedrichshafen und Bodnegg, waren im September und Oktober beim Kleider sortieren in Laupheim. Die Aktion Hoffnung der Diozöse Rottemburg-Stuttgart sammelt Altkleider und Schuhe. Diese werden an Bedürftige verteilt. Herr Engelhardt, der Leiter der Aktion Hoffnung in Laupheim, hält einen Vortrag über die Altkleidersammlung im Gemeindezentrum St.Gallus am Mittwoch, 19.4.2023, um 19 Uhr. Unter anderem stellt er das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten vor. Foto: Kolpingsfamilie Tettnang