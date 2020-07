Aktion für Pendler: Bodo-Zeitkarten gelten über Verbundgrenzen hinweg

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg startet gemeinsam mit allen Verkehrsverbünden und weiteren Partnern eine große Dankeschön-Kampagne für alle Zeitkarteninhaber. Damit wollen das Land und die Branche laut einer Pressemitteilung ein Signal für alle Stammkunden setzen, die während der Corona-Zeit ihre Abos nicht gekündigt haben und auch weiterhin mit dem Nahverehr unterwegs sind. Auch der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo) macht bei dieser Aktion mit.

Mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und bis zum 13. September gelten Zeitkarten über die sonst bestehenden Verbundgrenzen hinaus. Das heißt laut Mitteilung: Freie Fahrt auf allen Strecken im Land mit Bus, Bahn und Tram. Und das an allen Tagen, von Montag bis Sonntag. Es würden keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Die Treueaktion gelte für alle Jahresabonnements aller Tarifgattungen, also für Schüler, Auszubildende, Erwachsene und Senioren inklusive Jobtickets und Studi-Tickets. Genutzt werden könnten alle Nahverkehrszüge, also IRE, RE, RB, und S-Bahn, die Stadt- und Straßenbahnen sowie Busse. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils kostenfrei mit.

Die Abo-Sommer-Aktion gelte ausschließlich innerhalb der Landesgrenzen sowie in allen verbundgrenzenüberschreitenden Relationen des Baden-Württemberg-Tarifs.

Das Bodo-Verbundgebiet erstreckt sich über die baden-württembergische Landesgrenze hinaus. Der Landkreis Lindau gehört dazu und auch für die Zeitkarteninhaber, die auf bayerischem Verbundgebiet unterwegs sind, soll die Sommer-Aktion möglich sein. Die Vorbereitungen hierzu laufen laut Mitteilung und die Fahrgäste würden zeitnah informiert werden.