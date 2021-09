Aktion für kleine Leseratten ist wieder ein voller Erfolg

Barocke Pracht ist am vergangenen Donnerstag in die Tettnanger Stadtbücherei eingezogen. Dort haben Susanne Klein alias Gräfin Sophia von Montfort und Nicole Lübke alias Zofe Anna die Preise von „Heiss auf Lesen“, der Sommerleseclub-Aktion der Stadtbücherei, ermittelt.

Man kennt die beiden durch ihre lebendigen Führungen durch das Tettnanger Schloss. In diesem Jahr haben 125 Mädchen und Jungs aktiv beim Sommerleseclub mitgemacht. Insgesamt haben sie 890 Bücher gelesen. Damit sie ein Los in die Trommel werfen durften, mussten sie zu jedem gelesenen Buch beim Abgeben eine inhaltliche Frage richtig beantworten. Neu war in diesem Jahr, dass die Kinder auch für ein selbst gemaltes Bild oder eine Bastelarbeit zum Buch ein Los in die Trommel werfen durften.

Fast 150 Kunstwerke sind dabei herausgekommen: Titelbilder, Figuren aus den Geschichten, Szenen und freie Arbeiten. Gemalt, geklebt, als Collage, aus Pappe oder in Siebdrucktechnik, mit und ohne Beschriftung, modern und traditionell, als Comic, mit Wasserfarbe, Holzstiften, Wachsmalkreiden oder auch mit Bleistift gemalt. Jede Arbeit ist ein besonderes Unikat und die Vielfalt beachtlich.

Es wirkt, als wären die Geschichten lebendig geworden. Alle Arbeiten können noch bis zu den Herbstferien in der Stadtbücherei bestaunt werden. Dank der großzügigen Spenden zahlreicher Tettnanger Geschäfte und einiger externer Firmen erhält jedes Kind, das mitgemacht hat, einen Preis. Ab sofort können alle Mädchen und Jungs, die bei der Aktion dabei waren, in der Stadtbücherei ihre Urkunde und ihre Preise abholen.

Die Hauptgewinnerinnen und Hauptgewinner wurden von der Bibliothek persönlich benachrichtigt. Der Sommerleseclub wird koordiniert von der Staatlichen Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen in Tübingen. Die Ausgestaltung und Durchführung liegt bei den beteiligten Bibliotheken vor Ort. Eltern wie Kinder nahmen die Tettnanger Aktion mit Begeisterung an und die Bibliothek erntete viel positives Feedback.

Info: Auf der Startseite der Bibliothek gibt es eine Galerie mit vielen der eingereichten Arbeiten. Dort findet sich auch eine Liste der Tettnanger Geschäfte, die Preise gestiftet haben. Die Öffnungszeiten