AK Peru verkauft Masken auf Markt

Der Arbeitskreis Peru der St.-Gallus-Gemeinde verkauft am Samstag auf dem Tettnanger Städtlesmarkt Schutzmasken. Das Besondere an dem Verkauf: Für jede verkaufte Mund-Nasen-Bedeckung wird eine weitere in Nairobi finanziert, genäht und dort kostenlos an Menschen verteilt, die sich eine solche, in Kenia nun gesetzlich vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht leisten können.

Die Corona-Krise ist eine weltweite Krise, schreibt der Arbeitskreis. Deshalb freue man sich, dass die Fairhandelsgenossenschaft WeltPartner eG Ravensburg mit dieser Aktion ein wichtiges Zeichen der Solidarität setze setzt und beim Fairhandelspartner „Kiboko“ in Nairobi Kenia solche Mund-Nasen-Bedeckungen (Behelfsmasken) fertigen lässt. Diese sind aus GOTS zertifizierter Bio-Baumwolle. Der Arbeitskreis kann Masken auch für lokale Einrichtungen besorgen.