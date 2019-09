Aggressiver Mann erhält Platzverweis

Wegen Hausfriedensbruch muss sich ein 36-jähriger Mann verantworten, der am Mittwoch, 19.45 Uhr, für zwei Polizeieinsätze an einer Tankstelle in der Ravensburger Straße sorgte. Wie die Polizei berichtet, rief eine Angestellte der Tankstelle die Beamten, weil der Mann ihr gegenüber immer aggressiver wurde und das Gelände nicht verließ, obwohl sie ihn dazu aufforderte. Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Diesem kam er zunächst nach, erschien jedoch gegen 21.30 Uhr erneut bei der Tankstelle, schrie herum und pöbelte Passanten an. Beim Eintreffen der Streife ging der 36-Jährige in aggressiver Haltung auf die Beamten zu und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Da er Suizidabsichten äußerte, wurde er nach ärztlicher Rücksprache in eine Fachklinik gebracht.