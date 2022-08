Äthiopientag 2022 am Montfort-Gymnasium Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Juli fand der Aktionstag „Dein Tag für Äthiopien“ der Stufe 8 des Montfort Gymnasiums statt. An diesem Tag gingen die Schülerinnen und Schüler anstatt zur Schule zum „Jobben“. Eigenständig suchten sich die Schüler Jobs und gingen an diesem Freitag zum Arbeiten, ihren erwirtschafteten Lohn spendeten sie dann an die Äthiopienhilfe Tettnang, welche Bildungsprojekte in Äthiopien auf den Weg bringt. Diese Unterstützung ist dieses Jahr besonders wichtig, da Äthiopien durch den Bürgerkrieg im Westen des Landes, klimabedingte Dürren und eine erneute Hungerkrise, unter anderem bedingt durch den Ukrainekrieg und das Ausbeleiben der Getreidelieferungen, dreifach betroffen ist. Die Schülerinnen und Schüler konnten insgesamt die stolze Summe von 3367,69 Euro an die Äthiopienhilfe Tettnang übergeben. Frau Egigayehu Moll, die Vorsitzende bedankt sich ganz herzlich bei den Schülern und Frau Sonja Wald, welche seit 8 Jahren dieses Projekt organisiert und dafür schon insgesamt 21037,14 Euro gesammelt hat.