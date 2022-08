Ärzte der Bodensee-Sportklinik operieren im Klinikum Tettnang

Ärzte der Bodensee-Sportklinik Friedrichshafen operieren seit Anfang Juli an der Klinik Tettnang. Der Medizin Campus Bodensee und die Bodensee-Sportklinik Friedrichshafen bündeln ihre Kompetenzen zum Wohl der Patienten – das zertifizierte Endoprothetikzentrum (EPZ) der Klinik Tettnang, unter Leitung von Chefarzt Dr. Christian Grasselli, und die Operateure der Bodensee-Sportklinik Friedrichshafen, aktuell Dr. Jens Stehle und Dr. Max Friedrich, stehen gemeinsam für ein exzellentes Gelenkzentrum in der Region. Das schreibt der MCB in einem Pressebericht.

Jens Stehle ist ein überregional bekannter Schulterspezialist und Mitbegründer der Bodensee-Sportklinik in Friedrichshafen, Max Friedrich ist auf Hüften spezialisiert und gehört zu den Top-Ärzten Deutschlands auf der aktuellen Focus-Liste. Das Spektrum beider Ärzte reicht von minimalinvasiven arthroskopischen Operationen bis hin zu komplexen Eingriffen, wie der Endoprothetik oder Wechseloperationen.

Die Ärzte der Bodensee-Sportklinik freuen sich über die neue Zusammenarbeit und Dr. Rupert Diesch, Gründer der Bodensee-Sportklinik im Jahr 1993, fasst zusammen: „Mit der Klinik Tettnang haben wir einen Partner gefunden, um unsere Patienten in Wohnortnähe optimal versorgen zu können: Die Klinik bietet für uns Ärzte ein modernes Arbeitsumfeld mit den neu gebauten OP-Sälen. Und die Patienten profitieren von der familiären Atmosphäre in der Klinik und dem schönen Ausblick auf den Bodensee. Diese lokale Kooperation ist ein Gewinn für alle Seiten.“