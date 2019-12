Adventsgottesdienst dient als Rahmen für Ehrungen

Das hat in Laimnau schon Tradition: Die Ehrung langjähriger Mitglieder des Kirchenchors findet im Rahmen eines feierlichen Adventsgottesdienst statt. Dabei übernimmt der Kirchenchor unter der Leitung von Michaela Hertnagel die musikalische Gestaltung. In diesem Jahr kamen alte alpenländische Lieder wie „Durch die Nacht scheint a Liacht“ oder „Advent is ah Leichten“ zum Vortrag. Geleitet wurde der Gottesdienst und die Ehrung von Pfarrer Anand Rajamma-Das, heißt es in der Pressemitteilung.

„Es freut mich, dass ich nun einige Sänger direkt ehren darf“, erklärt Pfarrer Rajamma-Das. Seit 15 Jahren singt Manfred Brugger im Bass – doch nicht nur als Sänger macht er sich für den Chor unentbehrlich, heißt es. Er fungiert als „Chorsprecher“ bei allen offiziellen Anlässen wie Jubiläen, Geburtstagen aber auch bei Traueransprachen.

Auf 20 Jahre singen im Kirchenchor kann Rudi Schmid-Geiger zurückblicken. Neben dem Singen als Tenor, organisiert er die Öffentlichkeitsarbeit des Chors. So stammen die Berichte und Plakate aus seiner Feder. Auch moderiert er alljährlich das Fasnetskränzle des Kirchenchors. „Das konnte ich schon live miterleben, das war sehr lustig“, so Pfarrer Anand bei seiner Laudatio.

Bereits 25 Jahre hat sich Michaela Hertnagel in den musikalischen Dienst der Kirche gestellt. Zuerst im Kirchenchor Aulendorf und dann ab 2010 im Kirchenchor Laimnau. Von 2016 bis 2017 bekleidete sie das Amt des Vorstandes und wechselte danach in das Amt der Chorleiterin. „Der Chor blickt bei dir immer in ein offenes und fröhliches Gesicht, ich glaub deshalb singt der Chor auch so gut und wir in der gesamten Seelsorgeeinheit profitieren von deine Musikalität“, so der Pfarrer.

Der Sänger mit den meisten Jahren Mitgliedschaft im Kirchenchor Laimnau ist Albert Straub. Schon seit 30 Jahre singt er mit Leidenschaft zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen im Tenor, erklärt der Chor. Seine Tonsicherheit und seine Kenntnisse vieler Musikstücke schätzen seine Tenorkollegen dabei sehr.

Allen geehrten übergab Pfarrer Anand unter dem großen Beifall der Zuhörer, eine bischöfliche Urkunde als Anerkennung für die Treue zum Kirchenchor.