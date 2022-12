Adventsfeier des Offenen Treffens für Frauen und Männer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Adventsfeier des Offenen Treffens der Martin-Luther-Gemeinde Tettnang ist nach zwei Jahren Coronapause jetzt im Dezember wieder möglich gewesen. Im festlich geschmückten Gemeindesaal hatten sich die Teilnehmenden im Beisein von Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner einiges zu erzählen. Schließlich gab es hier Gelegenheit, im gemütlichen Rahmen Rückschau zu halten. Bei gemeinsam gesungenen Adventsliedern, stimmungsvollen Gedichten und der Weihnachtsgeschichte, untermalt mit Bildern der Kirche St.Martin in Zillis (Schweizer Kanton Graubünden), verging die Zeit wie im Fluge.

Das Vorbereitungsteam wies schon auf die Planungen für das Jahr 2023 hin – hier einige Themen: Am 10. Januar 2023 erläutert Pfarrerin Jael Berger die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht.“. Am 2. Mai wird im KITT der Film „Am weißen Faden“ von Claudio Brauchle mit Patrick Kaiser gezeigt. Er handelt von alten und verloren geglaubten Gemüsesorten. Kloster Buxheim wird am 27. Juni besucht, um einen Einblick in das Leben im Kartäuserorden zu bekommen. Im August ist das Ökomobil des Regierungsbezirks Tübingen wieder zu Besuch, wie schon 2022. Am 19. September ist im Forsthaus Tannau der Wald und seine Vielfalt Thema.

Interessierte Frauen und Männer sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Die Treffen finden jeden ersten und dritten Dienstag im Monat statt, und werden in der Schwäbischen Zeitung, den StadTTnachrichten und auf der Webseite www.ev-kirche-tettnang.de bekanntgegeben.