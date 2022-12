Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. November fand der Adventsbasar der Kirchengemeinde Tannau statt. Dieser erwies sich wieder als voller Erfolg. Dieses Jahr durfte der Adventsbasar wieder in bewährter Form stattfinden.

Die Besucher konnten durch eine liebevoll gestaltete Ausstellung des Adventsbasar bummeln und wieder wunderschön gefertigte Adventskränze, Gestecke, Krippen, Holzengel, Türkränze und auch Plätzchen erwerben. Das Basarteam hat sich hier wieder selbst übertroffen und großartige Arbeit geleistet. Nach dem Bummel konnten die Besucher im „Basar Café“ noch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen und den Klängen der Abordnung des Musikvereins Tannaus lauschen, die den Adventsbasar musikalisch sehr schön umrahmt haben. Im Außenbereich servierte dieses Jahr der Kirchengemeinderat Waffeln, Punsch und Glühwein und auch die beliebte Tombola mir großartigen Preisen war wieder am Start und hat viele Gewinner und Gewinnerinnen glücklich gemacht.

Wir sagen ein recht herzliches Vergelt´s Gott bei den fleißigen Bastlerinnen, den Basar-Café-Damen, beim Tombola Team, bei den großzügigen Tombola Spendern, bei den Kuchenspenderinnen, bei den Plätzchenbäckerinnen, bei den vielen helfenden Händen, ohne die dieser Adventsbasar so nicht möglich wäre. Ein großer Dank geht an Familie Joos in Dietmannsweiler für die Bereitstellung der „Bastel-Räumlichkeiten“ und der Tombola-Bude und an die Musikkapelle Tannau für die schöne musikalische Umrahmung.

Der Erlös des Adventsbasars kommt der Kirchengemeinde Tannau zugute.