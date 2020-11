Der Familientreff Tettnang bietet den „Advent zum Mitmachen – von Familien für Familien“ an. „Interesse an einer schönen Adventszeit innerhalb der Familie?“, fragt der Familientreff in einer Pressemitteilung. Dann sei der „Advent zum Mitmachen“ für alle Mütter, Väter, Großeltern und Kinder genau das Richtige für eine entspannte und aktive Zeit in dieser besonderen Situation.

„Der Familientreff TT bietet in Zeiten der Corona-Pandemie kontaktlose, familiengerechte und kreative Ideen und Inhalte an, die sich innerhalb der Familie leicht umsetzen lassen und ein bewusstes Erleben des Advents ermöglicht“, so die Mitteilung weiter. In jeder Woche des Advents werden die Familien mitgenommen auf eine besinnliche, fröhliche und weihnachtlich eingestimmte Reise.