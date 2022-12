Advent beim St. Gallus-Chor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause traf sich der Chor zur Cäcilien-Feier mit adventlichem Singen und festlichem Abendessen. Wie üblich wurden an diesem Abend auch Jubilare geehrt: 25jähriges Jubiläum hatten Michaela Gaus, Günther Bauer und Dr. Annette Bauer-Barthold. Leider konnten die drei krankheitsbedingt nicht dabei sein und bekommen Urkunde und Geschenk zu einem späteren Zeitpunkt. Reinhold Schobloch ist 30 Jahre Mitglied im Chor, seit einigen Jahren im Vorstand und seit Juli 2022 auch Vorsitzender. Christa Hecht-Fluhr, Co-Vorsitzende des Chors, würdigte sein Engagement. Pfarrer Hermann Riedle dankte ihm und überreichte die Urkunde des Cäcilienverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ein Dankeschön für viele Jahre im Vorstand erhielten: Anja Veser (stellvertretende Vorsitzende), Denise Schmid (Schriftführerin) und Isolde Frankenreiter (Kasse). Neu im Amt als Notenwartinnen sind Elisabeth Arnegger und Brigitte Zattler. Im Chor ist man sehr froh, dass Patrick Brugger (Musiklehrer und Organist in Tettnang) bereit ist, den Chor bis zur Wiederbesetzung der Kirchenmusik-Stelle zu dirigieren. Derzeit wird das Programm für den Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag eingeübt.