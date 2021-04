ADFC sagt April-Veranstaltungen ab

Am Wochenende nach Ostern war der Start in die ADFC-Tourensaison geplant, doch wie bereits 2020 sagt der Fahrradclub alle Touren und Veranstaltungen im April ab. Für den Gebrauchtmarkt in Tettnang am 17. April hatte der ADFC ein neues Konzept für einen Fahrrad-Flohmarkt ausgearbeitet. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist die Veranstaltung aber nicht durchführbar, teilt der Radlerverband mit. Auch der Fahrrad-Flohmarkt in Friedrichshafen am 8. Mai steht auf der Kippe. Der ADFC informiert auf seiner Webseite und in der Presse darüber, ob die Termine und Touren ab Mai stattfinden können.