Ackerführung statt Kürbisfest in Unterlangnau

Der für das kommende Wochenende, 21. und 22. August, geplante „Kulinarische Kürbismarkt“ auf dem Hof der Familie Lanz in Unterlangnau ist abgesagt.

„Die rasant steigenden Infektionszahlen und der jüngst aufgetretene Fall eines aus dem Ruder gelaufenen Festes in Meckenbeuren brachten uns zu der Entscheidung, die Veranstaltung in der geplanten Form abzusagen“, erklärt Kürbisbäuerin Elisabeth Lanz in einer Pressemitteilung. Stattdessen gibt es am Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, jeweils um 14 Uhr eine Ackerführung mit anschließender Verkostung der Hofprodukte.

Hierzu ist eine Voranmeldung unter Tel. 07543 / 82 26 oder per E-Mail ferienhof-lanz@t-online.de erforderlich. Es gelten die „3G-Regeln“. Bei schlechtem Wetter finden auch die Führungen nicht statt.