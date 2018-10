„Achtsamkeit“ ist Thema an der Grundschule Kau

Unter dem Motto „Alle unter einem Hut“ haben vor den Herbstferien die Projekttage der Grundschule Kau gestanden. Im Vordergrund stand der achtsame Umgang mit sich selbst und mit anderen. Während ein Team der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Klasse drei und vier das Präventionsprojekt „Stopp, nicht mit mir“ gegen Missbrauch durchführte, gab es für die Erst- und Zweitklässler einen Karate-Schnupperkurs. Außerdem gab es gemeinsames Singen, Tanzen, Kunst- und Bau-Aktionen, Sozialspiele und Vorlese-Runden. Die Eltern spendeten am „Schulmützen-Tag“ Beiträge zum gemeinsamen Schulfrühstück und wurden mit einer Tanzvorführung aller Klassen belohnt. Am Ende war man sich einig: Von den vielen positiven Gemeinschaftserfahrungen werden die Beteiligten noch lange profitieren, berichtet die Schule in einem Schreiben.