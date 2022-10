Achtklässler sammeln Sach- und Geldspenden für Ukraine

Bereits zum zweiten Mal hat die Klasse 8b des Tettnanger Montfort-Gymnasiums kürzlich eine Spendenaktion für zwei Waisenhäuser sowie ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine organisiert. Tatkräftig unterstützt von den Elternvertretern sammelte die Klasse an einem Samstag von 10 bis 18 Uhr vor dem Kaufland in Bürgermoos Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Windeln, verschiedene Hygieneartikel sowie Spendengelder.

Die Schüler kamen jeweils für zwei Stunden zum Einsatz und gingen motiviert und freundlich auf die Kunden vor dem Kaufland zu. Ihr Einsatz wurde reichlich belohnt. Dank der großzügigen Spender und Käufer konnte die Klasse am Abend 36 gefüllte Bananenkartons in den Transporter laden und eine Spende in Höhe von 1555 Euro überweisen.

Am 11. November wird es wieder soweit sein: Der achte Hilfstransport seit Kriegsbeginn wird dann von Christof Ronge, Herbert Meinl und Thomas Ruf wieder in die Ukraine gefahren. Dort werden die beiden Waisenhäuser in Stryj und Josypovychi so wie ein Kinderkrankenhaus mit den gesammelten Hilfsgütern versorgt.

Je länger der Krieg dauert und je näher der Winter rückt, so befürchten die drei Organisatoren des Hilfstransports, dass die Kinder in den Waisenhäusern noch viel „durchstehen und aushalten“ müssen. Um dieses Leid ein bisschen zu lindern und ein Zeichen zu setzen, dass die Kinder nicht vergessen werden, dafür fahren die drei Organisatoren regelmäßig in die Ukraine.