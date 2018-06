Acht gutklassige Bewerbe machen in der Turnierwoche Appetit auf mehr

Die Rundumbande ist immer noch attraktiv, das haben bei der Turnierwoche des TSV Tettnang sowohl die Anmeldungen als auch die Leistungen der Jugendfußballer belegt.

Mit das stärkste Teilnehmerfeld wies die B-Jugend auf. Zwölf Teams kämpften in der Gührer-Halle in großteils gutklassigen Partien um den Sieg, den sich der SV Weingarten vor dem FC Wangen holte. Dritter wurde der VfB Friedrichshafen vor Eschach, Schlachters und Tettnang.

Gar bis ins Finale stießen die TSV-A-Junioren vor. Dabei stand in der Gruppenphase nach dem 9:1 gegen Bürgermoos und dem 1:2 gegen Ailingen das Weiterkommen infrage. Ein 3:1 gegen den FV Ravensburg A2 ebnete den Weg, und nach dem überstandenen „Elfmeter-Krimi“ gegen den VfB Friedrichshafen (2:1 nach zehn Schützen) traf die Truppe von Thomas Helm erneut auf den FVR, der mit 0:1 die Nase vorn hatte.

Bei der C1 belegte der Gastgeber Platz 7 im Zehnerfeld. Das Endspiel geriet zur bayerischen Angelegenheit: Der VfB Durach (Allgäu) bezwang hier die SpVgg. Lindau. Dritter wurde der VfB Friedrichshafen.

Im starken Teilnehmerfeld der F2-Teams spielten beide TSV-Vertretungen ein gutes Turnier. Als Dritte und Fünfte zeigten sie, welches Potenzial in den Mannschaften steckt. Sieger wurde Brochenzell vor Langenargen, das „kleine Finale“ verlor der VfB Friedrichshafen. Auf Verbandsebene – nämlich in der Endrunde der Hallenbezirksmeisterschaft – waren die D-Juniorinnen des TSV in Leutkirch zugange. Die TSV-Mädels gewannen alle fünf fünf Spiele und erzielten 13:1 Tore (durch Virginia Reinhardt 7, Sarah Haller 4, Annika Krimmel und Lea Dallio). Die Entscheidung um den Bezirksmeistertitel fällt am 19. Januar in Grünkraut, Turnierbeginn ist 10 Uhr.

Die Sieger der Turnierwoche des TSV Tettnang – A-Junioren: FV Ravensburg A2; B-Junioren: SV Weingarten; C-Junioren: VfB Durach (Allgäu); D-Junioren: FV Ravensburg; E-Junioren: VfB Friedrichshafen; E2-Junioren: VfB Friedrichshafen; F1-Junioren: TSV Tettnang; F2-Junioren: VfL Brochenzell.