Achberg und Tettnang wetteifern um Tabellenführung

Zweigeteilt ist der anstehende zwölfte Spieltag der Fußball-Kreisliga A2. Bereits am Samstagnachmittag empfängt der TSV Tettnang um 16.45 Uhr den Aufsteiger FV Langenargen und kann mit einem Sieg oder Unentschieden zumindest über Nacht die Tabellenführung vom SV Achberg zurückerobern. Der SV Achberg ist erst am Sonntag, 21. Oktober, ab 15 Uhr gefordert. Hier trifft die Mannschaft von SVA-Coach Michael Riechel auf die TSG Ailingen. Nicht in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen kann die SpVgg Lindau, die an diesem Wochenende spielfrei ist und damit im Duell um den Platz an der Sonne zuschauen muss.

Zum führenden Dreigestirn Tettnang, Achberg und Lindau will der SV Oberteuringen nicht abreißen und, nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger, an die Erfolgsserie der ersten Saisonwochen anknüpfen. Vier Punkte beträgt derzeit der Rückstand zur drittplatzierten Spielvereinigung. Um diesen zu verkleinern, muss die Mannschaft von SVO-Coach Michael Krause am Sonntagnachmittag beim TSV Eriskirch möglichst gewinnen. Dasselbe Ziel hat auch der aktuell Tabellenfünfte TSV Schlachters, der nochmals drei Zähler hinter Oberteuringen liegt und zu Hause den Tabellenvorletzten FC Dostluk Friedrichshafen empfängt.

Nach dem Vorkommnissen am vergangenen Sonntag beim TSV Neukirch (Schwäbische Zeitung berichtete) hat der FC Kosova Weingarten nun Heimrecht gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz. Auf Antrag der bayerischen Gäste findet dieses Ligaspiel unter Verbandsaufsicht statt, wie SGM-Coach Thomas Kristen nochmals bestätigte. Beide Teams stehen, bei zwei Punkten Unterschied, im Mittelfeld mit ausgeglichener Tordifferenz.

Und im Häfler Stadtuell bekommt es die Landesligareserve des VfB Friedrichshafen mit der SGM Fischbach/Schnetzenhausen zu tun.