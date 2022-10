Absolventen und Ausbilder ernten Lob

Bei der Lossprechungsfeier der Landesberufsschule für Hotel- und Gastronomieberufe Tettnang Anfang Oktober gab es Preise, Lob und ermutigende Worte: Nie hatten junge Gastronomie-Profis so gute Jobchancen wie in diesen Tagen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des DEHOGA und der LBS.

Im Rittersaal von Schloss Tettnang begrüßte Max Haller die Gäste. Der Vorsitzende des DEHOGA-Kreises Ravensburg gratulierte den jungen Restaurant- und Hotelfachleuten, Köchen, Systemgastronomen und Fachkräften im Gastgewerbe zu einem Berufsabschluss, der ihnen das Arbeiten auf der ganzen Welt ermögliche: „Sie haben Ihre Ausbildung unter anspruchsvollen Bedingungen gemeistert“, lobte Haller mit Rückblick auf die Corona-Jahre. LBS-Schulleiterin Petra Wilhelm bedankte sich besonders bei den Ausbildungsbetrieben: „So eine gute Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schule, wie wir sie haben, ist nicht selbstverständlich. Wir arbeiten im Team und das leben wir den Auszubildenden auch vor.“ Für die musikalische Umrahmung sorgte Aleksandra Dimitrijevic von der Musikschule Tettnang, heißt es weiter.

Unter den Absolventen der Winter- und Sommerprüfungen gab es Preise für die Schulbesten mit Noten von 1,3 und 1,4: Rosa Nädele (Köchin, Berggasthof Höchsten), Sahra Marx (Hotel Artus, Aulendorf), Theresa Thumm (Kleber-Post, Bad Saulgau), Naomi Adam (Hotel Obertor, Ravensburg), Moana Schwarzer (Die Zieglerschen, Wilhelmsdorf) und Denise Rudolf (Lukullum, Friedrichshafen). Preisträger der IHK Bodensee-Oberschwaben waren Sarah Marx (Hotel Artus, Aulendorf), Yenifer Mohr (Köchin, Seehof Unteruhldingen) und Maurice Dedic (Badhotel, Überlingen).

Den Jürgen-Winterhalter-Förderpreis, mit insgesamt 3000 Euro dotiert, erhielten Yenifer Mohr (Seehof, Unteruhldingen) und Moana Schwarzer (Die Zieglerschen, Wilhelmsdorf). Der MoMa-Bertele-Preis für Auszubildende im 2. Jahr mit je 500 Euro für berufliche Weiterbildung, gestiftet von Monika und Manfred Bertele aus Eriskirch, ging an Tom Krattenmacher (Hotel Artus, Aulendorf) und Marco Aparicio (Center Parcs Allgäu, Leutkirch).