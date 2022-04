Abschlußpowder am Arlberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23./24. April haben wir, vom Ski + Sportclub Tettnang 1967 e.V., unsere diesjährige Wintersaison mit dem Abschlußpowder auf der Ulmer Hütte im Arlberg Skigebiet beendet. 23 Ski- und Board-Begeisterte sind nach zwei Jahren Pause dem dem Ruf gefolgt. Um 8:45 trafen wir uns alle an der Alpe Rautz dem Einstieg in das Skigebiet St. Anton. Das Gepäck nahmen wir im Rucksack mit. Nach zwei Liftfahrten erreichten wir die Hütte und legten das Gepäck ab. Es war eine Freude, den Hüttenwirt Sven wieder zu sehen. Wir bildeten 3 Gruppen und dann ging es los. Das Wetter war wieder Erwarten gut und wir starteten zum Weißen Ring, die Rundfahrt durch die Skigebiete Zürs/Lech.

Abends konnten wir das Massenstart-Rennen der Weiße Rausch aus nächster Nähe verfolgen. 500 Starter fuhren direkt an der Hütte vorbei und wurden von uns lauthals angefeuert. Abends gab es dann das schon traditionellen Fleischfondue. Am Sonntagmorgen konnten wir unseren Augen nicht trauen – es war Sonnenschein und blauer Himmel. Alle Wetterberichte sagten Regen und Schnee an. Jetzt ging es in die andere Richtung über Kapall, Rendel, St. Christoph und wieder zurück. Wir hatten erstklassige Pistenverhältnisse und teilweise waren wir ganz allein unterwegs. Schee war’s.