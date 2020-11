Abschied und Neubeginn in der Martin-Luther-Gemeinde

Die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang feiert am ersten Advent, 29. November, ab 9.30 Uhr einen besonderen Gottesdienst in der Schlosskirche. Nach zwölf Jahren Mesnerdienst in der Schlosskirche, den sie sich mit Thorsten Schmidt geteilt hatten, werden Christa Schnell und ihr Ehemann Hermann Schnell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

„Es war eine gute Zeit“, so haben die beide ihre Zeit im Rückblick bezeichnet. Pfarrerin Martina Kleinknecht ergänzt: „Das war es auch für unsere Kirchengemeinde – eine gute und eine schöne Zeit. Wir verabschieden sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn wir gönnen den beiden ihren wohlverdienten Ruhestand und wünschen ihnen alles Gute. Gleichzeitig werden wir die beiden vermissen.“

Dankbar sei die Kirchengemeinde auch , dass man sich nicht aus den Augen verlieren werde, da die beiden die Gottessdienste weiter gerne besuchen werden. Außerdem hätte das Ehepaar angeboten, gerne helfend einzuspringen, wenn Mesnervertretung nötig sein wird, heißt es weiter.

„Froh sind alle, dass mit Stefan Christ ein Nachfolger gefunden wurde, der mit Freude und ganzem Herzen diese besondere Aufgabe in der Schlosskirche übernehmen wird. Gemeinsam mit Thorsten Schmidt wird er sich, wie seine Vorgänger den Dienst, teilen“, so die Martin-Luther-Gemeinde in der Pressemitteilung. Der neue Mesner Stefan Christ wird im Gottesdienst am ersten Advent begrüßt.