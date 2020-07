Abschied nach mehr als zwei Jahrzehnten

„Ich habe es sehr gerne, Leute um mich herum zu haben“, sagt Ankica Graljuk und bezieht sich damit nicht nur auf die Kollegenrunde, die sie in der Klinik Tettnang in den Ruhestand verabschiedet, sondern auf ihr Leben und ihre Arbeit allgemein.

21 Jahre arbeitete Ankica Graljuk im Reinigungsdienst der Klinik Tettnang, wie diese in einer Pressemitteilung schreibt. Zunächst als Springerin, dann hauptsächlich auf der Station 6, in den vergangenen und für sie letzten Arbeitsmonaten im Erdgeschoss.

Dass ihr ihre Arbeit Freude gemacht hat, merkt man ihr an: „Es ist gut, eine sinnvolle Beschäftigung zu haben und Geld zu verdienen“, fasst sie ihr Berufsleben zusammen. Nach einigen Jahren familienbedingter Heimarbeit suchte sie vor gut zwei Jahrzehnten eine Arbeit: „Ich war über 40 und in Deutschland herrschte eine Krise am Arbeitsmarkt“, erinnert sie sich an die Anfänge im Krankenhaus zurück.

Bobby Plassery, Betriebsratsvorsitzender der Klinik Tettnang, dankte ihr im Namen der Klinikleitung, der Abteilungsleitung und der Kollegen für ihr Engagement, ihre offene freundliche Art und ihren Respektvollen Umgang mit Kollegen und Patienten. Wenn ihre geliebten Spaziergänge in der Natur sie vielleicht auch mal wieder in die Klinik Tettnang führen, sei sie dort herzlich willkommen, so Plassery, und da sie auch gerne Leute treffe, ließen sich diese beiden Hobbys gut kombinieren.