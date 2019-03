Abiturienten geben Konzert in Gemeindezentrum und Kirche

Die diesjährigen Abiturienten mit Neigungsfach Musik des Montfort-Gymnasiums geben am Montag, 25. März, im katholischen Gemeindezentrum ihr Abiturientenkonzert. Beginn ist um 18 Uhr. Das Konzert ist gleichsam die Generalprobe für die anstehende Abitur-Prüfung in der darauffolgenden Woche. Eröffnet wird das Konzert von Luisa Koslowski (Klavier) mit Haydns Klaviersonate C-Dur, Debussys „Claire de lune“ sowie der Ballade g-Moll op.118 Nr. 3 von Johannes Brahms. Lea Holdschuer (Sopran) bringt verschiedene Lieder von Schubert, Mendelssohn und Prokofjew sowie Arien von Purcell, Caldara und Mozart zu Gehör. Der zweite Teil des Konzerts findet in der St. Gallus-Kirche statt. Hier interpretiert zunächst Felix Gasper (Marimbafon) Bearbeitungen von Sätzen aus Bachs Cello-Suiten beziehungsweise Telemanns Fantasien für Violine, gefolgt von Originalkompositionen für Marimbafon von Ney Rosauro (Preludio Nr.1) und Ghanaia von Matthias Schmitt. Den Abschluss des Konzerts bildet der Vortrag von Jakob Frisch (Orgel) mit der Fuge D-Dur BWV 532 von Joh. Seb. Bach, „Einst“ von Jürgen Essl und der Toccata b-Moll aus „Pieces de fantaisie“ von L. Vierne. Der Eintritt ist frei.