Abgeordneter fordert mehr Gerechtigkeit in Europa

Der Europaabgeordnete Sven Giegold ist am Donnerstag, 14. Juni, um 20 Uhr im Spargelhof Geiger zu Gast. Auf Einladung der Grünen in Tettnang spricht er in der Reihe „Gerechtigkeit“ über „Gerecht umsteuern. So geht Europa.“

Ein Rechtsruck geht durch den Kontinent, anti-europäische Populisten und Fremdenfeindlichkeit haben in vielen Mitgliedsländern Oberwasser. Das gefährdet zunehmend die größten Errungenschaften Europas: Das Zusammenwachsen des Kontinents und den Frieden, schreiben die Grünen in einer Ankündigung. Daher sollen die Vorschläge der Grünen öffentlich diskutiert werden, wie man sichern könne, was uns ausmachen muss: Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Solidarität. Die Grünen wollen in Gemeinschaftsprojekte investieren, die Europa ökologisch, sozial und wirtschaftlich nach vorne bringen.

Sven Giegold ist Europaabgeordneter aus NRW, Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament und Obmann der grünen Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Neben ökonomischen Themen liegen die Schwerpunkte seiner Arbeit im Bereich Demokratie und Transparenz. Seit über 20 Jahren ist der Wirtschaftswissenschaftler in sozialen Bewegungen aktiv. Unter anderem Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags.