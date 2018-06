Abenteuer Bundesliga beginnt schon jetzt

Die B-Juniorinnen des TSV Tettnang haben bislang ihre beste Fußball-Saison in der EnBW-Oberliga gespielt. Steht die Mannschaft um das Trainerduo Nico Siebenrock/Peter Kalmbach nach 22 Spieltagen noch immer auf Rang eins, dann ist die höchste deutsche Spielklasse, die Bundesliga, für die Tettnangerinnen zum Greifen nahe. Bevor die sportliche Entscheidung aber fällt, muss schon jetzt das organisatorische Konzept dafür erarbeitet und versucht werden, die Zulassungsvoraussetzungen des Deutschen Fußball Bundes zu erfüllen.

Große Namen wie der FC Bayern München, der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt oder 1899 Hoffenheim gehören unter anderem dort zum Ligaalltag, wo die B-Juniorinnen des TSV Tettnang hin wollen: Die Fußball-Bundesliga. Um an dieses ehrgeizige Ziel, das zuvor noch nie eine Mannschaft des TSV Tettnang erreicht hat, zu gelangen, müssen viele kleine Puzzleteile zusammenpassen. Denn sowohl aus sportlicher Sicht als auch aus organisatorischer Perspektive sind noch große Hürden für die Montfortstädter zu nehmen.

Ungeschlagen Spitzenreiter

Die sportlichen Zahlen sprechen derzeit eine klare Sprache: elf Siege aus zwölf Spielen, Tabellenplatz eins, ungeschlagen. Zum Team gehören aus dem Raum Ravensburg auch Janina Friese aus Wilhelmsdorf und Steffi Reischmann aus Ravensburg. „Der Blick auf die Tabelle ist unglaublich, einfach wie im Traum“, betont Trainer Kalmbach. Sollte der TSV in dieser Topform bleiben und am Ende der Saison immer noch auf Rang eins stehen, so würde dies jedoch zwar die Meisterschaft bedeuten, jedoch noch nicht den direkten Aufstieg in die Bundesliga-Süd. Zuvor gäbe es eine Aufstiegsrunde, bei der sich nur zwei der drei Oberligen-Meister für die Bundesliga qualifizieren könnten. Der Grund: Da nur zwei Teams aus der Bundesliga absteigen, können auch nur zwei Teams aufsteigen. Sollte dies den Tettnangerinnen gelingen, steht dem Unterfangen Bundesliga auf sportlicher Seite nichts mehr entgegen.

Auf der organisatorischen Seite hingegen gibt es zahlreiche Faktoren, von denen das Projekt gänzlich abhängig ist. Schon lange bevor die sportliche Entscheidung fällt, muss die Meldung zur Bundesliga erfolgt sein. Konkret heißt dies: Bis zum 15. März 2013 müssen sämtliche Auflagen des DFB erfüllt sein. „Die Gespräche dazu mit der Abteilungsleitung und dem TSV-Gesamtvorstand laufen schon jetzt im Hintergrund, um so früh wie möglich eine klare Ausgangslage zu schaffen“, erzählt Kalmbach. Aktuell ist noch nicht klar, ob die DFB-Forderungen, darunter auch eine Satzungsänderung des TSV hinsichtlich der Vermarktungsrechte, für den TSV Tettnang überhaupt erfüllbar sind.

Neue Strukturen

Um den Bundesligaaufstieg realisieren zu können, muss sich das strukturelle Umfeld der Mannschaft verändern. Zu den DFB-Bedingungen gehört neben einer entsprechenden Trainerlizenz auch ein Physiotherapeut, ein Teamarzt, ein ärztliches Attest für jede Spielerin und viele Dinge mehr. Ebenso steht die Zusage des DFB über eine Bezuschussung für die Saison 2013/2014, die für den TSV Tettnang ein echtes K.o.-Kriterium ist, noch aus. Außerdem werden mehr Platzkapazitäten für zusätzliches Training benötigt. Am wichtigsten aber ist, dass der Spielbetrieb der anderen TSV-Mannschaften weiterhin abgesichert ist.

Mit dem steigenden Leistungsniveau steigen bekanntlich auch die Kosten für ein solches Unterfangen. Diese sind nur über ein zusätzliches Sponsoring zu decken, was dieses Thema zu einem entscheidenden Schlüsselfaktor für die Verantwortlichen macht. Aus diesem Grund wird derzeit ein neues Sponsoringkonzept für die Fußballabteilung entwickelt, das die finanzielle Sicherheit gewährleisten soll. Hier soll eine attraktive Plattform geschaffen werden, die sowohl die Unternehmen als auch die Mannschaften und die Jugendarbeit angemessen präsentiert.

Kurt Federau, Vorsitzender des TSV Tettnang, hat trotz der zahlreichen Hürden ein positives Signal in Richtung Umsetzung gegeben und die Weichen auf „Bundesliga“ gestellt. „Wir wollen und werden diesen Weg gehen, wenn wir uns dafür qualifizieren und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden können“, so Federau. „Jedoch werden wir kein finanzielles Risiko eingehen und es dürfen auch keine anderen Mannschaften oder Abteilungen dafür Abstriche machen müssen.“

Planung läuft

Und die Mannschaft? Stand heute würden insgesamt 16 der 19 Spielerinnen des TSV-Kaders in das Bundesliga-Team rücken, ergänzt um weitere fünf bis sechs Spielerinnen. Die Planung des Kaders ist ebenso jetzt schon in den Köpfen der Verantwortlichen wie das sportliche Gestaltungskonzept auf Trainerseite. Mindestens ein bis zwei Mal häufiger Training pro Woche wäre ein erster Schritt dorthin.

Das Projekt Bundesliga beflügelt beim TSV Tettnang zwar alle Beteiligten und lässt sie von der großen nationalen Fußballbühne träumen, stellt sie aber mittelfristig vor große Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Gehen sie diese mit derselben Souveränität und Leichtigkeit an, wie es derzeit die 15- und 16-jährigen B-Mädchen vormachen, steht dem sicherlich nichts im Wege.