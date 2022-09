Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. September startete unsere erste Abendwanderung auf den Pfänder. Wir hatten zwei Startpunkte, 18:15 in Lochau am Wellenhof, wer es gemütlicher haben wollte stieg um 18:45 am Haggen mit ein. Wir wanderten mit insgesamt 16 Personen über den Gschliefweg zur Pfänderspitze mit immer wieder grandiosen Ausblicke auf Bodensee Bregenz und Lindau. Oben angekommen gab es im Gasthaus Pfänderspitze eine Erfrischung und noch einmal eine tolle Rundumsicht ehe wir uns wieder an den Abstieg machten um rechtzeitig vor dem Gewitter wieder in Lochau zu sein. Eine Gruppe kehrte noch in das Gasthaus Seibl ein, die schöne Aussichtsterasse war zu verlockend. Für den Abstieg benutzten wir Stirn- und Taschenlampen. Wir führen das jetzt ganzjährig immer am ersten Mittwoch des Monats mit den 2 Startpunkten durch.

Wer auch Interesse hat mit zu wandern kann sich gerne bei Claudia Schubert Tel. 0170/3125996 erkundigen. Benötigt wird gutes festes Schuhwerk, wir wandern auch über Wurzelpfade, und ein kleiner Rucksack mit Getränk und Regenschutz wird benötigt. Ansonsten reicht die Freude an der Bewegung in der Natur.