Am Montag, 12. September, um 18 Uhr startet wieder das traditionelle Abendlob-Vesper-Gebet in der Loreto-Kapelle. Die katholische Kirchengemeinde lädt alle zu diesem gemeinsamen Abendgebet in der christlichen Tradition des Abendlobes zum Tagesabschluss ein. Es findet nun wieder regelmäßig montags um 18 Uhr außer an Feiertagen statt.