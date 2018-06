Abbrecherquote im Handwerk wird wohl steigen

Rund 30 Prozent beträgt die Abbrecherquote an den Baden-Württembergischen Hochschulen. Im Bereich der Handwerkskammer Ulm lautet die aktuelle Abbrecherquote 11,1 Prozent. Das berichtet die Handwerkskammer Ulm und macht deutlich: Diese Zahlen müssen verbessert werden, werden aber in den nächsten Jahren voraussichtlich steigen.

Hintergrund dieser Annahme sind laut Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, zwei wesentliche Trends: Zum einen ist die gute Konjunktur zu nennen. „Die gute Konjunktur ist auf dem Arbeitsmarkt ein Problem. Es fehlen die Fachkräfte, Betriebe suchen, während Jugendliche zunehmend entspannt aussuchen können.

Jugendlichen bieten sich so viele Möglichkeiten und Lehrstellen nebeneinander, sie befinden sich vielfach ohne echte Berufsorientierung auf der Suche nach dem vermeintlich besseren und wechseln deshalb häufiger den Ausbildungsbetrieb. Oder kommen erst gar nicht.“ Zum anderen sei ein zunehmend restriktiveres Verständnis der Politik im Umgang mit den geflüchteten Menschen im Land feststellbar, heißt es in dem Schreiben weiter.

In der Abbrecherquote spiegle sich das sich veränderte politische Klima rund um die Flüchtlinge wider. Im Gebiet der Handwerkskammer sind 255 Flüchtlinge in einem Ausbildungsverhältnis, hinzu kommen zahlreiche Vermittlungen in Praktika und Einstiegsqualifikationen. „Bei uns zählt nicht, woher man kommt, sondern wohin man will. Die Betriebe im Handwerk haben sich nach diesem Prinzip engagiert und sind dem damaligen Wunsch nach Ausbildung geflüchteter Menschen nachgekommen. Jetzt zieht sich die Politik zusehends zurück und lässt die Betriebe allein mit den aufgetauchten Problemen.“, so Mehlich.

Beispielsweise habe man erkannt, dass mehr Sprachförderung eine wichtige Voraussetzung zum Gelingen der Ausbildung im Betrieb, vor allem aber auch in der Berufsschule, ist. Diese wird aber nur noch gewährt und unterstützt, wenn eine ausländerrechtliche Anerkennung vorhanden ist. Diese fehlt aber oft noch – also auch keine Hilfe bei der Sprache.

Die Handwerkskammer Ulm ist mit zwei Mitarbeitern bei diesem Thema engagiert. Eine Mitarbeiterin im Kümmerer-Projekt, das mit Landesmitteln gefördert wird, unterstützt Flüchtlinge mit guten Perspektiven bei der Berufsfindung und vermittelt diese bei Vorliegen der Voraussetzungen. Ein mit Bundesmitteln geförderter Willkommenslotse berät und unterstützt die Handwerksbetriebe.