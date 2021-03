Ab Montag kann sich jeder im kommunalen Testzentrum testen lassen

Das Telefon der Gemeindeverwaltung steht dieser Tage kaum still. „Ich komme kaum zum Durchschnaufen“, gesteht Bürgermeister Clemens Moll.

Am Donnerstagmittag wurde nach der Covid-19-Erkrankung eines Kindergartenkindes auch ein Corona-Fall in der Primärstufe vier bestätigt – und bis zum Abend in Absprache mit dem Schulamt Markdorf der Präsenzunterricht an der Grundschule am Freitag abgesagt.

Ungewissheit wegen Montag Wie es am Montag weitergeht, ist noch ungewiss.