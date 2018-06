99 Abiturienten feiern sich und ihre Besten

99 Abiturzeugnisse, 33 Preise und Auszeichnungen hat Schulleiter Thomas Straub vom Montfort-Gymnasium am Samstagabend übergeben. Festlich gekleidete Schüler, stolze Eltern und zufriedene Lehrer strömten in den Hugo- Eckener-Saal des Graf–Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen, um einen erfolgreichen Abiturjahrgang zu feiern.

Die Abiturientenrede hielt Lukas Deutschländer. Nach einem wohlwollenden Rückblick bedankte er sich bei den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern für ihre Unterstützung und ihre Ausdauer. Thomas Straub konzentrierte sich in seiner Rede auf das Thema Bildung und die Zeit, die für eine gute Bildung notwendig ist. Er äußerte die Hoffnung, dass die Absolventen in den vergangenen Jahren gelernt hätten, frei zu denken, um ihre Zukunft, ihr Leben und ihre Welt aktiv gestalten zu können. Im Anschluss führten Katharina Schön und Lavina Stauber durch das abwechslungsreiche Programm von Zeugnisübergabe, Preisverleihungen, Musik und Unterhaltung.

Für ihr 1,0-Abitur erhielten Sarah Metzger (864 Punkte), Verena Häberle (854 Punkte) und Kimberly Roberts (850 Punkte) den Preis der Stadt Tettnang. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft ehrte Adrian Amann, Verena Häberle und Sophia Tenbrock für herausragende Leistungen im Fach Physik mit einem Buchpreis und zusammen mit Daniel Belles, Katharina Flügel und David Schuler mit einer einjährigen Mitgliedschaft. Über den Scheffelpreis, eine Urkunde, ein Buch und eine fünfjährige Mitgliedschaft der Literarischen Gesellschaft für überragende Leistungen im Fach Deutsch, freute sich Sarah Metzger. Der Ferry-Porsche-Preis ging an Verena Häberle und der Karl-von-Frisch-Preis im Fach Biologie an Sarah Metzger. Der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker wurde an Kimberly Roberts und Verena Häberle überreicht.

Auszeichnungen für besondere Leistungen in den Sprachen gingen an Nora Hartmann für Französisch und an Kimberly Roberts für Englisch. Aufgrund ihres herausragenden Abiturs (1,5 und besser) können Sarah Metzger, Verena Häberle, Anna Bauhofer, Katharina Flügel, Franziska Stibi, Pauline Wizgall und Stephanie Bruckmann künftig im Rahmen ihres Studiums über das e-fellows-Stipendiaten-Programm auf besondere Datenbanken zugreifen. Für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft erhielt Anna Bauhofer den Preis von Südwestmetall. Preise der Deutschen Mathematiker- Vereinigung bekamen David Schuler und Verena Häberle. Die Glemser Stiftung for Future Excellency vergab zudem Preise an Sarah Metzger und Verena Häberle.

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr das Stipendium der Roland-Mehringer-Stiftung vergeben. Das Studien-Stipendium erhielt Pauline Wizgall. Über einen Zuschuss für Studienmaterialien freuten sich Daniel Belles und David Schuler.

Für ihr Engagement als Schulsprecherinnen und ihre Mitarbeit in verschiedenen Gremien wurden Anna Bauhofer und Céline Santus mit dem Sozialpreis der Schule geehrt. Den Eine-Welt-Arbeitskreis unterstützten über viele Jahre Ilka Rief, Nora Knöpfler und Sarah Metzger. Für ihre zahlreichen Dienste und Einsätze für den Schulsanitätsdienst erhielten Marcela Ammann, Stefanie Jehle und Lavina Stauber eine Urkunde. (hid)