9,5 Millionen Euro für schnelles Internet

Die Förderung von schnellem Internet in Baden-Württemberg liegt weiter auf einem Rekordniveau. Davon profitiert auch der Bodenseekreis. Die Stadt Tettnang erhält für den Breitband-Ausbau 9,5 Millionen Euro vom Land. Nach Friedrichshafen fließen rund drei Millionen Euro. Dies gab das für Digitalisierung zuständige Ministerium bekannt. Um die hohe Nachfrage nach Fördermitteln für den Ausbau bis zur Haustür bedienen zu können, hat die grün-schwarze Landesregierung im Nachtragshaushalt weitere 100 Millionen Euro bereitgestellt.

Insgesamt wurden am Freitag 64 Breitbandförderbescheide in Höhe von 44 Millionen Euro ausgehändigt. Von der Förderung profitieren 42 Zuwendungsempfänger in 20 Landkreisen. Die Fördermaßnahme ist Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Schnelle und flächendeckende Breitband-Netze sind laut Ministerium die Voraussetzung für neue Geschäftsideen, wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Entwicklung. Bis 2021 wird das Land mehr als eine Milliarde Euro für den Breitbandausbau bereitstellen.

Aktuell verfügen bereits über 90 Prozent aller Haushalte im Land über einen Anschluss mit einer möglichen Übertragungsrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Für eine mögliche Übertragungsrate von mindestens 100 Megabit pro Sekunde liegt die Abdeckung bei etwa 83 Prozent.

Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur darf die öffentliche Hand nur begrenzt mit staatlichen Zuschüssen in den ansonsten freien Markt eingreifen. So darf das Land derzeit uneingeschränkt nur in den sogenannten weißen Flecken fördern. Das sind Regionen, in denen die Breitbandverfügbarkeit unter 30 Megabit im Download liegt. Die grün-geführte Landesregierung hat seit 2011 eine Landesförderung aufgebaut, die von Beginn an nur die Zukunftstechnologie Glasfaser mit nahezu unbegrenzten Übertragungsraten fördert.