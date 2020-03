88-Jähriger verursacht Unfälle

Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch zur Mitmehrere Unfälle verursacht und einen 78-Jährigen leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro.

An dem Kreisverkehr in der Wangener Straße/Bachstraße fuhr der betagte Mann mehrfach auf das Auto des 78-jährigen Mannes auf, der verkehrsbedingt warten musste. Der Mann wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Anschließend setzte der 88-Jährige seine Fahrt über die Bachstraße in Richtung Bahnhofstraße fort, wo er zunächst am Kreisverkehr in der Bachstraße ein Verkehrszeichen überfuhr und dann an der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Bach-/ Hochstraße wartende Fahrzeuge rechts auf dem Gehweg überholte.

In der Bahnhofstraße fuhr der 88-Jährige erneut rechts an einem Auto vorbei und streifte dieses. Der Unfallverursacher konnte schließlich in Bechlingen von Polizeibeamten angetroffen werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt.