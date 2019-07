86 Schüler freuen sich über Mittlere Reife

„Die Schulzeit an der Realschule Tettnang war sehr toll. Wir haben uns total wohl gefühlt, daher sind wir traurig, die Schule jetzt zu verlassen. Wir sind aber auch stolz, dass wir nach der stressigen Prüfungszeit nun unseren Abschluss in der Tasche haben“, sagen Amelie Nell und Jasmin Zeller. Die beiden Entlassschülerinnen moderierten laut einer Pressemitteilung der Realschule mit Charme und Witz die diesjährige Abschlussfeier der Realschule Tettnang in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach. Mit ihrem Bühnenbild, einem riesigen, springenden Hirsch, setzte die Kunst-AG das diesjährige Motto „Abschlussmeister, wer, wenn nicht wir?“ gekonnt in Szene.

Und die Leistungen der 86 Realschüler können sich sehen lassen. Alle haben den Abschluss geschafft und mehr als jeder vierte Schüler erhält eine Auszeichnung oder Belobigung. Die Schulbeste Amelie Nell glänzte mit einem Notendurchschnitt von 1,1.

Umrahmt von musikalischen Darbietungen des Schulorchesters und eingebettet in Reden und Grußworte stand die Zeugnisübergabe im Mittelpunkt der Feier. Jeder Schüler kam einzeln auf die Bühne, begleitet von einem selbst ausgesuchten Song und seinem Portrait. Momente der Freude waren das, des herzlichen Glückwunsches und es gab persönliche Worte der jeweiligen Klassenlehrer. Ein Highlight der Feier war auch das Trompetensolo des Musikpreisträgers Marian Gebhard, begleitet von Janis Bentele am Tenorhorn. Amelie Nell begeisterte mit ihrem Klavierspiel das Publikum wie auch die Solosängerinnen Johanna Kellner und Jasmin Zeller, die mit ihrem Song durch die ergriffenen Zuhörer schritten. Der „Mittlere Bildungsabschluss“ ist für viele Realschulabgänger nur eine Zwischenstation. Die Hälfte wird laut der Mitteilung am Gymnasium weiter die Schulbank drücken, gut ein Viertel besucht demnach eine Fachschule oder ein Berufskolleg und fast ein Viertel beginnt eine Berufsausbildung. Drei Schüler haben sich für ein Soziales Jahr oder Praktikum entschieden.

„Hohe Ziele stecken“

Voller Stolz entließ Schulleiter Jürgen Stohr die Schüler in die Zukunft – anerkennende Worte fand er dahingehend , dass sie die Herausforderung „Mittlere Reife“ angenommen und bis zum Schluss für das Erreichen ihrer Ziele gekämpft haben. Sein Dank galt auch den Eltern, Lehrern und der Verwaltung.

„Steckt hohe Ziele und verfolgt diese zielstrebig. Lasst gute Ideen reifen, mit denen ihr euch und anderen Menschen Freude bereitet und ihr unsere Gesellschaft zum Wohle aller aktiv mitgestaltet“, sagte Jürgen Stohr.