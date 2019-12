8. Lattencup in der Argentalhalle wird zur großen Party

Partystimmung und Anspruch haben sich am Samstag beim Lattencup der SG Argental in der Argentalhalle Laimnau eindeutig in Richtung Party entwickelt. Manche der Schlussrunden-Teilnehmer sind teilweise in Bademantel, strumpfsockig oder mit den französischen Stoff-Kulttretern der siebziger Jahre, lässigen „Espadrilles“ angetreten. Dazu gab es jeweils ein Brett mit bunten Getränken pro Spiel.

Erstaunlich waren trotz der Partyatmosphäre und Genussmitteln manche Trefferquoten in einzelnen Spielen. Da traf nicht nur ein Schütze tiefenentspannt, lässig und konzentriert drei Lattentreffer, der nächste schaffte das gleich wieder. Der Jubel war wiederholt entsprechend endspielmäßig. Passend zur Stimmung zeigten sich schließlich die Namen der Gewinnerteams. Den Sieg errangen im achten Farny-Latten-Cup-Turnier die „Thekensportler“, auf dem zweiten Platz landete der „FC Jesolo“, gefolgt von den „Glashoch Rangers“ und „Allgäu-Power“ auf den Plätzen drei und vier.

Den Sonderpreis fürs beste Outfit haben sich die Damen von den „Teeässfrauen“ gesichert, außerdem auch noch einem beachtlichen elften Platz. Bejubelt vom Publikum in der gut besuchten Argentalhalle wurden auch die „Achberger Mädels“, die es als beste Frauenmannschaft auf den achten Platz schafften.

Einen Preis für den originellsten Mannschaftsnamen zu finden wäre wohl eher schwierig, denn von „plätschre muss es“ über die „Kol-Latt-eralschaden“, „die 5 Muskelbiere“, „Trinkerbell“ und „Gurkendiebe“ traten auch „Lichtgestalten“, „Team Heizraum“ oder der „FanFARNY-Zug Graf Anton“ an.

Die rund fünf Stunden listete und sammelten die Turnierleitung und fünf Schiedsrichter viele spannende Ergebnisse. Während Pit Rohrseite und Fred Brugger moderierten, gab Alex Prinz die Wertungen ein. Der mit Schutzgitter umbaute Turnierleitungszaun hatte draußen ein Schild mit „Bitte nicht füttern“, angebracht – und ein Team hieß durchaus treffend, zumindest, was den Namen angeht, „Die Turnierleitung gibt einen aus“. Eine Nachfrage bei einem der Ideengeber für die Veranstaltung, bei der Treffer zählen, die sonst den Fußballspieler in den Wahnsinn treiben ergab: Zur passenden Jahreszeit und als Party – das habe schnell Freunde und Sponsoren gefunden.

„Die Idee war vor acht Jahren so gut – die wollten uns inzwischen schon verschiedene Nachbarvereine abspenstig machen“, sagte Hubert Dingler, einer der Gründungsväter des Farny-Latten-Cups. Aber das sei im Einzugsgebiet von über 20 Kilometern glücklicherweise fehlgeschlagen. Obwohl sich inzwischen deutlich mehr Teams bewerben als teilnehmen können. Nach dem Spiel hat dann die Latten-Cup-Party im Foyer der Argentalhalle noch einmal Fahrt aufgenommen.