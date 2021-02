79-Jähriger fährt geparktes Auto an

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Bürgermoos ein Auto touchiert. Anschließend suchte er laut Polizeibericht das Weite. Ein Zeuge hat den Vorfall aber beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.