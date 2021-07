75-Jähriger rutscht von der Bremse

Weil er beim Ausparken mutmaßlich vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht war, hat ein 75-jähriger Hyundai-Fahrer am Montag gegen 17.15 Uhr in der Lindauer Straße in Tettnang Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht prallte er mit seinem Wagen gegen einen mehrere Meter hohen Fahnenmast und kam an einer Steinmauer zum Stehen. Der Mast knickte beschädigt in Richtung Straße um, wo er in den Hyundai eines vorbeifahrenden 23-Jährigen einschlug. Sowohl an den Autos, als auch an der Mauer entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.