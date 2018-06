70. Montfortfest: Abzeichenvorverkauf beginnt am Montag

Das Montfortfest rückt näher: Am Freitag, 29. Juni, ist Auftakt des dreitägigen historischen Kinder- und Heimatfests. Der Festabzeichenvorverkauf beginnt am Montag, 18. Juni. Damit nimmt man auch an der Tombola teil. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren benötigen kein Festabzeichen. Neu ist der zusätzliche Losstand: Die Gewinne seien „tettnangspezifisch und direkt einlösbar“, sagt Frank Spleiß, Vorsitzender der Festkommission. Das kann eine Kugel Eis sein, zu gewinnen gibt es aber auch gelbe Säcke.

Pferde und Gespanne wieder dabei

Der historische Festumzug soll in diesem Jahr wieder ungehindert stattfinden können. Im letzten Jahr musste dieser erstmals in der Festgeschichte abgesagt werden. Durch die Karlstraßenbaustelle hätte der Weg ausnahmsweise die Montfortstraße hinauf geführt. Das allerdings hätte bei den Pferdegespannen wegen der Holz- und Eisenräder bei dem rutschigen Untergrund bergauf für Probleme gesorgt.

Die Sorge besteht diesmal nicht. „Die Pferde und Gespanne sind wieder dabei“, sagt Spleiß. Teilnehmen werden etwa 1500 Kinder bei etwa 120 Wagen und Laufgruppen. Hier könnte es angesichts der Umgestaltung des Schlosses die eine oder andere Überraschung geben. Ebenfalls wieder fester Bestandteil ist die Aktionswiese im unteren Schlosspark am Samstag und Sonntag. Dort gibt es wieder den Bauwagen des Jugendhauses, einen Spielebereich, Hüpfburgen und weitere Attraktionen.

Das Thema Sicherheit spielt in der Vorbereitung eine große Rolle – zum einen bezüglich der notwendigen Absperrung beim Festumzug, zum anderen aber auch in Sachen Kutschenführerschein. Wegen der vielen teilnehmenden Gespanne legt die Festkommission Wert darauf. Wichtig ist Spleiß: „Ohne die Ehrenamtlichen wäre das Fest so nicht möglich.“ Deswegen gibt es zum kleinen 70. Jubiläum für die Helfer im Hintergrund am Vorabend einen Stehempfang als Dankeschön für die zahlreichen geleisteten Stunden.