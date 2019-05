69 Kinder feiern Erstkommunion

69 Kinder der Kirchengemeinde St. Gallus haben den vergangenen Sonntagen ihre Erste heilige Kommunion gefeiert, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Von nah und fern waren viele Menschen der Einladung Jesu gefolgt, um mit den Erstkommunionkindern und ihren Familien in einer großen Gemeinschaft (=communio) Gottesdienst zu feiern, schreibt Gemeindereferentin Anna Ruess.

Die Kinder waren während des Gottesdienstes und der abendlichen Dankandacht durch verschiedene Aufgaben aktiv mit eingebunden. Beispielsweise deckten sie den Altar und begrüßten die Gemeinde.

Im Evangelium, das von Jesus und Zachäus handelte, wurde deutlich, dass „wir von Jesus immer wieder zum Mahl eingeladen werden“, heißt es weiter. Diese Einladung Jesu gelte nicht nur den Erstkommunionkindern, sondern allen Menschen.

Für die gelungene musikalische Begleitung während der Gottesdienste und Dankandacht sorgten Kantor Georg Grass und eine Gruppe junger Musikerinnen. Die Stadtkapelle Tettnang spielte nach den Gottesdiensten auf.

In der Dankandacht am Abend waren dann die Freude und die Dankbarkeit bei den Kindern und den Familien über das gelungene Fest zu spüren. Der jeweils am Montag nach den Erstkommunionfeiern anschließende Ausflug mit Pfarrer Hagmann zu den Kapellen in der Stadt, führte zu einem schönen und würdigen Abschluss der Erstkommunion.

Wichtige Elemente auf dem Vorbereitungsweg zur Erstkommunion waren die Familientage mit den Themen „Versöhnung“ und „Eucharistie“, sowie Kirchenführungen mit Pfarrer Hagmann und das Singen mit Kantor Georg Grass. Daneben trafen sich die Kinder in elf Kleingruppen, die von Eltern geleitet wurden.

Ein besonderer Dank der Kirchengemeinde gilt deshalb allen Eltern, die den Kindern in den Kleingruppen bleibende Erfahrung von Gemeinschaft ermöglicht haben und natürlich allen, die auf unterschiedlichste Weise die Erstkommunion zu einem schönen Fest werden ließen.