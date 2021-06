68-Jähriger fährt Radlerin mit Transporter um – Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Lindauer- / Oberhofer Straße ereignet hat, sucht der Polizeiposten Tettnang Zeugen. Der 68-jähriger Fahrer eines VW-Transporter war von Reutenen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog nach rechts in die Oberhofer Straße ein. Dabei übersah er die auf dem Radweg fahrende Zweiradlenkerin, die stadtauswärts fuhr. Beim Zusammenstoß wurde die 18-jährige Radlerin leicht verletzt.