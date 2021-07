65 Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule Manzenberg verabschiedet

Die Gemeinschaftsschule Manzberg hat die Abschlussschüler der Klassen 9 und 10 verabschiedet. 23 Schülerinnen und Schüler bekamen das Hauptschulabschlusszeugnis und 42 Absolventinnen und Absolventen wurde in der Halle in Obereisenbach das Abschlusszeugnis mit dem Realschulabschluss überreicht.

Nach Monaten der Gewöhnung an verschiedene Regeln und Einschränkungen war eine Abschlussfeier unter Pandemiebedingungen langsam Routine. Trotzdem sollte es eine besondere Feier werden, schließlich stand die Übergabe von Abschlusszeugnissen und damit das Ende einer Schullaufbahn an, wie es in dem Pressebericht heißt.

Schulleiter Wolfram Schellhaase überreichte 23 Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen ihr Abschlusszeugnis in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach. Auch 42 Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen bekamen ihre Zeugnisse.

Dazu gestalteten die Schülerinnen und Schüler einen Rahmen aus Musik und Reden. Den Anfang machte eine Schülerin mit einer musikalischen Einstimmung auf dem Klavier, anschließend führten zwei Absolventen der beiden Klassen durch das Programm. In seiner Rede zog Schulleiter Wolfram Schellhaase den Vergleich zu aktuellen sportlichen Veranstaltungen, um zu verdeutlichen welche Anstrengungen die Schülerinnen und Schüler für diesen Abschluss durchstehen mussten. Trainieren wie Athleten für Olympia oder wie Fußballer für eine Europameisterschaft stand bei den Schülerinnen und Schülern in den letzten Monaten auf dem Plan. Den Lohn für diese Mühen sollten die Schüler an diesem Abend schließlich in Empfang nehmen können. Ein Dank ging auch an die Eltern und Erziehungsberechtigten, die in der Ausnahmesituation des letzten Jahres zusätzlich ihre Kinder bei der Prüfungsvorbereitung zu unterstützen hatten. Für die kommenden Lebensabschnitte wünschte Schellhaase den Schülerinnen und Schülern den nötigen Mut und alles Gute.

Nach Reden der beiden Klassen, in denen sie sich für die Unterstützung besonders während der schwierigen Phase der Prüfungsvorbereitung bedankten, folgten kurze Videos mit Erinnerungen an die gemeinsame Zeit an der Manzenbergschule. Zum Schluss gab es noch eine Überraschung: Eine Rede von Bruder Immanuel Lupardi, einem ehemaligen Lehrer der beiden Klassen, der ihnen anhand eines Märchens den Wunsch mit auf den Weg gab, sie mögen das passende Schloss für den Schlüssel, den sie jetzt in den Händen hielten, finden.

Mit dem Ende des Abends sollte schließlich die Zeit als „Manzenberger“ für die Schülerinnen und Schüler auch ihr Ende finden und ein neuer Abschnitt steht ihnen jetzt bevor.