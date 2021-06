64-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 64-jähriger Motorradfahrer Verletzungen zuzog, hat sich am Freitag kurz vor 12 Uhr in der Seestraße ereignet. Der Zweiradfahrer war von Tettnang kommend in Richtung Bürgermoos unterwegs und hatte laut Polizeibericht zu spät erkannt, dass der vorausfahrende Krankentransportwagen anhalten musste. Durch die Kollision stieß der Motorradfahrer mit dem Helm in die Heckscheibe und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Am Krankentransportwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, am Motorrad des Unfallverursachers wird dieser auf circa 15 000 Euro geschätzt.