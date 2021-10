62-Jährige wird von Hund gebissen

Eine 82-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr am Wanderparkplatz Neuhäusle von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Nach Angaben der 82-Jährigen hatte sich der Hundehalter an einem dortigen Bauwagen niedergelegt und seine beiden Tiere ohne Leine herumspringen lassen.

Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Besitzer.