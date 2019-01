618 Babys kommen 2018 in Tettnang zur Welt

2436 kleine Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr in den drei Kreißsälen des Medizin Campus Bodensee das Licht der Welt erblickt, wie der Klinikverbund mitteilt. In Tettnang kamen dabei sogar zwei Babys mehr zur Welt als in Weingarten.

Im Klinikum Friedrichshafen, wo sich der Kreißsaal im Mutter-Kind-Zentrum befindet, waren unter den 1202 Neugeborenen auch wieder mehrere Zwillingspärchen. Insgesamt stieg die Zahl der hier geborenen Kinder 2018 erneut an. Im Jahr 2017 wurden 1190 Kinder geboren, 2016 waren es 1179.

Im vergangenen Jahr wurden außerdem 616 kleine Weingärtner und 618 kleine Tettnanger geboren – wobei viele der neugeborenen Buben und Mädchen ihren „Wohnsitz“ in einer der umliegenden Gemeinden oder Städte haben.

In den kommenden Wochen präsentieren sich die Kreißsäle des Klinikverbundes interessierten Eltern an folgenden Tagen: Am Samstag, 2. Februar, um 10 Uhr in Friedrichshafen (Auditorium), am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr in Weingarten (Cafeteria) und am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in Tettnang (Cafeteria).