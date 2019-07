58 Senioren genießen Eisenbahn-Romantik

58 Tettnanger Senioren haben dieser Tage eine Busausfahrt mit Dieter Jung genossen. Ziel war diesmal Biberach, wo sich die Teilnehmer nicht nur vom Marktplatz angetan zeigten, der als einer der schönsten in ganz Süddeutschland gilt und vermutlich bereits im 12. Jahrhundert entstanden ist. Davon berichtet der Stadtseniorenrat in einem Schreiben.

Erneut mit einem Strauss-Bus war Dieter Jung diesmal nach Biberach gekommen, wo man sich bei einer historischen Stadtführung in der heute wirtschaftlich prosperierenden Kommune von den prächtigen Bürgerhäusern und nicht nur dem Esel-Denkmal von Peter Lenk und dem Marktbrunnen begeistert zeigte. Bei dem Esel-Denkmal verrät die Ritterfigur in ihrem linken Arm das 1488 entstandene Biberacher Stadtwappen und den goldenen Biber auf blauem Grund. Die Gäste aus der Montfortstadt erfuhren, dass die Stadtpfarrkirche St. Martin als das markanteste gotische Bauwerk der Stadt aus dem 14. Jahrhundert von beiden Konfessionen genutzt wird, womit sie eine der ältesten simultan genutzten Kirchen Deutschlands ist – und außerdem eine der Stationen der Oberschwäbischen Barockstraße.

Nicht vorbei durften die Ausflügler am Öchsle, Württembergs ältester Museums-Schmalspurbahn mit der Spurweite 750 Millimeter, das zwischen Biberach und Ochsenhausen verkehrt – und das künftig noch häufiger als bisher. Bis einschließlich 5. September gibt es die so genannten Donnerstagsfahrten zusätzlich. Alle Öchsle-Fans können in diesen Wochen auch außerhalb des Wochenendes wie in alten Zeiten zwischen Warthausen und Ochsenhausen die oberschwäbische Landschaft genießen. Besonderes Schmankerl ist der neue Bewirtungswagen. Hier genossen die bahnhoflosen Tettnanger – gezogen von einer alten Lok – Eisenbahn-Romantik pur. Hinter vorgehaltener Hand erzählte ihnen ein Schaffner unter anderem, dass bei der Auflösung eines Waggons letzterer in Ochsenhausen als Hühnerstall genutzt wurde.