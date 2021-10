57-Jähriger verursacht Unfall

Bei einem Unfall am Montag gegen 16 Uhr in der Kirchstraße in Tettnang ist ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden. Ein 57-jähriger VW-Fahrer bog von der Schillerstraße nach links in die Kirchstraße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Opel eines 28-Jährigen, der Vorfahrt hatte. In der Folge stießen beide Autos im Einmündungsbereich zusammen. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, am Opel wird dieser auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.