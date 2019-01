Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Tettnanger Straße (L 333) auf das vor ihm fahrende Auto eines 83-jährigen Mannes aufgefahren. Wie die Polizei schreibt, war vermutlich Unachtsamkeit die Ursache für den Unfall. Der 83-Jährige bremste, blinkte und wollte links in die Straße Am Ranken abbiegen. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 7000 Euro.

