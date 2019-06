54-Stunden-Aktion: 1250 Kilometer für den guten Zweck radeln

Anlässlich des 1250-jährigen Bestehens des Argentals wird erstmals das „Argental 1250 Langstrecken Abenteuer“ veranstaltet. Während der Fahrt gilt es, auf einem Rundkurs 1250 Kilometer zu absolvieren. Gefahren wird für den guten Zweck.

Während der gesamten Zeit muss immer mindestens ein Fahrer auf der Strecke sein, am Ende mussen 1250 gefahren worden sein. Weil Sponsoren das Rennen unterstützen, wird für jeden gefahrenen Kilometer ein bestimmter Betrag gespendet. Die eingefahrene Spendensumme kommt Kindern in Afrika zugute.

Jede volle Runde wird gewertet. Es können mehrere Fahrer eines Teams gleichzeitig auf der Strecke sein. Gefahren wird auf öffentlicher Straße ohne Absperrung auf einem Rundkurs (20 Kilometer) durch das Argental (wezi Kontrollpunkte, Oberdorf, Laimnau). An den Kontrollpunkten besteht die Möglichkeit, zu essen und zu trinken oder gar eine Pause einzulegen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, eine Dusche oder Toilette aufzusuchen – oder gar zu schlafen. Auch Akkus elektronischer Geräte können geladen werden.

Während des Langstrecken-Abenteuers besteht Helmpflicht. Bei Dunkelheit muss eine Leuchtweste getragen werden und das Rad muss mit mindestens einem Vorder- und Rücklicht beleuchtet sein.

Einzelfahrer wie auch Teams können an den Start gehen. Jeder Gruppenstarter wird auch automatisch als Einzelstarter gewertet. Start ist am Biohof Bentele in Welmutsweiler am Freitag 21. Juni, 9 Uhr. Die Veranstaltung endet dort auch – genau 54 Stunden später, am 23. Juni 15 Uhr. Eine Stunde später findet die Siegerehrung statt.